SPK ve OSBÜK Finansal Okuryazarlık İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı

Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (ÖSBÜK) arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (ÖSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Yapılan işbirliği anlaşmasıyla organize sanayi bölgelerinde (OSB) istihdam edilen tüm çalışanlara finansal okuryazarlık eğitimi verilmesi hedeflendi.

"Finansal okuryazarlık en az üretim kadar önemli"

Finansal okuryazarlık protokolünün imza töreninde bir konuşma gerçekleştiren OSBÜK Başkanı Kütükçü, finansal okuryazarlığın çalışanından sanayicisine, toplumun her kesimini doğrudan ilgilendiren çok kritik bir bilinçlenme meselesi olduğunu belirtti.

Kütükçü, yaşanan fiyat artışlarının finans yönetimini işletmelerin bir numaralı gündem maddesi haline getirdiğini vurgulayarak, "Tüm dünya finansal dalgalanmalardan yoğun bir şekilde etkilendi ve şu anda halen bu etkinin de sürdüğünü söyleyebiliriz. Piyasalar da bu dalgalanmalardan çok hızlı bir şekilde etkilendiği için, içinde bulunduğumuz ekonomik ve finansal koşular işletmelerimizi ciddi manada zorladı. Bugün geldiğimiz noktada OSBÜK Başkanı olarak finans yönetiminin ve finansal okuryazarlığın işletmelerimiz açısından en az üretim kadar önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

"Finansal olarak bilinçli bir toplumun daha istikrarlı büyüyen ekonomiyi beraberinde inşa edecek"

Organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin en planlı sanayi alanları olduğunu ifade eden Kütükçü, "67 bin fabrikamızın üretim yaptığı organize sanayi bölgelerimiz, ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ni gerçekleştiriyor. Bu çerçevede 2 milyon 600 bin vatandaşımıza istihdam sağlıyor. Bu rakamlar kapsamında baktığımızda OSB camiamızın finansal okuryazarlığına yönelik yaptığımız her çalışmanın aynı zamanda Türk sanayisinin verimliliğini geliştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu da söyleyebiliriz. Zira bir finansal olarak bilinçli bir toplumun daha istikrarlı büyüyen ve kalkınan bir ekonomiyi beraberinde inşa edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

OSBÜK ile finansal okuryazarlık alanında protokol yapmaktan dolayı çok memnun ve mutlu olduklarını ifade eden SPK Başkanı Gönül ise, Türkiye'de 400'ün üzerinde OSB' bulunduğunu ve bu OSB'lerde çalışan yaklaşık 3 milyona yakın kişinin istihdam edildiğini dile getirdi. Gönül, OSB'lerin Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli görevler yaptığını da belirterek, bu çerçevede OSB çalışanlarının finansal okuryazarlık düzeyinin de arttırılması gerektiğini aktardı.

"Vereceğimiz eğitimlerle hedef kitlelerin bilgi sahibi olmalarını sağlamayacağız"

Gönül, imzalanacak protokol ile finansal okuryazarlık farkındalığın daha yükseleceğine inandığını da söyleyerek, "Protokolle, OSB'lerde istihdam edilen tüm çalışanlara finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca OSB'lerde eğitici eğitimlerin de yapılması planlanmaktadır. Finansal okuryazarlıkta; finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranış çok önemlidir. Vereceğimiz eğitimlerle belirlenecek hedef kitlelerin bilgi sahibi olmalarını, doğru tutum ve davranış içinde bulunmalarını sağlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"OSB şirketlerinde finansal okuryazarlık alanında çalışmalarımız olacak"

OSB'lerde on binlerce şirket bulunduğunu da kaydeden Gönül, "Bu şirketlerle de finansal okuryazarlık alanında çalışmalarımız olacak. Gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda sermaye piyasalarımızın daha gidecek çok yolu olduğunu görmekteyiz. Şirketlerimizin sermaye piyasalarından daha fazla istifade etmelerini ve ortaklık kültürünün daha çok yaygınlaşmasını temenni ediyoruz. Hayata geçireceğimiz bu protokolün hedeflerimize ulaşmada önemli bir işlev göreceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İmza töreni, konuşmaların ardından SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü'nün protokol anlaşması imzalaması ve hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi. - ANKARA