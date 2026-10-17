SPK, Vişne Madencilik'te 22, Işıklar Enerji'de 15 kişi için suç duyurusu kararı aldı - Son Dakika
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SPK, Vişne Madencilik'te 22, Işıklar Enerji'de 15 kişi için suç duyurusu kararı aldı

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SPK, Vişne Madencilik pay piyasasındaki işlemlerde 22, Işıklar Enerji pay piyasasındaki işlemlerde 15 kişi için suç duyurusuna karar verdi. Tera Yatırım, Tera Portföy ve Alnus Yatırım ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara ise 2 yıl işlem yasağı uygulanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, ilgili kişi ve kuruluşlara 2 yıl süreyle işlem yasağı getirdi.

SPK, 16 Ekim 2026 tarihli ve 2026/70 sayılı haftalık bültenini yayımladı. Bültende sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihraç başvurularının yanı sıra pay piyasalarındaki işlemlere yönelik yaptırımlar, yeni fon kuruluşları ve tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kararlar yer aldı. SPK bültenine göre, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili inceleme sonucunda 22 kişi hakkında, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO) pay piyasasındaki işlemler nedeniyle ise 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Kararlar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında alındı.

Vişne Madencilik pay piyasasındaki işlemlerle bağlantılı olarak Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ ile tabloda belirtilen kişi ve kuruluşlar hakkında, VSNMD payında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Işıklar Enerji pay piyasasındaki işlemler nedeniyle de Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ ve ilgili kişiler hakkında, IEYHO payında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Daha önce 6 ay geçici işlem yasağı uygulanan 3 kişinin bu sürelerinin yeni yasak süresinden düşülmesi hükme bağlandı.

İşlem yasağı süresince lisanslar iptal edilecek

Kurul, her iki şirketin pay piyasalarındaki işlemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulan bazı kişilerin sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi. Söz konusu yaptırımların Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği hükümleri kapsamında uygulanacağı bildirildi.

Şekerbank'ın sermayesi 3,5 milyar liraya çıkacak

SPK, halka açık ortaklıkların pay ihraçlarına ilişkin başvurular kapsamında Şekerbank TAŞ'ın 2,5 milyar lira olan mevcut sermayesinin 1 milyar lira bedelli artırımla 3,5 milyar liraya çıkarılmasını onayladı. Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 190 milyon 370 bin 946 lira olan mevcut sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere 380 milyon 741 bin 892 lira artırılarak, 571 milyon 112 bin 838 liraya yükseltilmesine izin verildi.

SPK, Akasya Portföy Yönetimi AŞ'nin borçlanma araçları, değişken, hisse senedi, para piyasası ve serbest şemsiye fonlarının kuruluşuna izin verdi. Bültende ayrıca Büyükdemir Portföy Yönetimi AŞ'nin hisse senedi yoğun fonu, Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin üçüncü girişim sermayesi yatırım fonu ve Neo Portföy Yönetimi AŞ'nin 17'nci gayrimenkul yatırım fonuna ilişkin ihraç belgelerinin onaylandığı bildirildi.

Hedef Portföy fonlarının tasfiyesine başlanacak

SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların daha önce tasfiye sürecine ilişkin düzenleme kapsamından çıkarılmasına ve bu fonlar için tasfiye işlemlerine başlanmasına karar verdi. Buna göre Hedef Portföy fonlarının tasfiye işlemleri, daha önce A1 Capital Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi ve Pardus Portföy Yönetimi tarafından kurulan fonlar için belirlenen esaslara tabi olacak.

Kaynak: İHA
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