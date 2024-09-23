Spot Doğal Gaz Fiyatı 11.888 Lira

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 888 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 884 bin 310 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 35 bin 95 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 888 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 413 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 482 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 293 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 216 bin 284 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 225 bin 397 metreküp olarak kayıtlara geçti.