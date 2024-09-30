Spot Doğal Gaz Fiyatı 11.971,55 TL

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 971 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 283 bin 502 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 623 bin 900 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 971 lira 55 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 776 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 570 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 372 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 274 bin 547 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 110 milyon 924 bin 701 metreküp olarak kayıtlara geçti.