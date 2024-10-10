Spot Doğal Gaz Fiyatı 11 Bin 997 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı 11 Bin 997 Lira

Spot doğal gazda referans fiyat 11 bin 997 lira, işlem hacmi 25,2 milyon lira olarak belirlendi.

10.10.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 997 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 25 milyon 227 bin 820 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 689 bin 51 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 997 lira, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 109 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 596 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 397 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 127 milyon 104 bin 235 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 706 bin 402 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatı 11 Bin 997 Lira - Son Dakika

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