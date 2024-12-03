Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.467 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.467 Lira

Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 12.467 lira, işlem hacmi 13.249.885 lira olarak belirlendi.

03.12.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 467 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 249 bin 885 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 16 milyon 450 bin 128 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 467 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 69 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 90 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 843 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 253 milyon 402 bin 814 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 253 milyon 421 bin 764 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.467 Lira - Son Dakika

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