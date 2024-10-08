Spot Doğal Gaz Fiyatı 12 Bin 180 Lira

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 180 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 882 bin 905 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 805 bin 107 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 180 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 241 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 789 lira, satış fiyatı ise 11 bin 571 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 934 bin 233 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 112 milyon 166 bin 174 metreküp olarak kayıtlara geçti.