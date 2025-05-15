Spot Doğal Gaz Fiyatı 13.643 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 643 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 733 bin 473 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 306 bin 627 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 643 lira 20 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 644 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 325 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 961 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 879 bin 915 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 128 milyon 806 bin 404 metreküp olarak kayıtlara geçti.