Spot Doğal Gaz Fiyatı 14,332 Lira

14.09.2025 14:20
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14,332 lira, işlem hacmi ise 11.68 milyon lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 332 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 680 bin 636 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 380 bin 123 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 332 lira, gaz ticaret miktarı ise 816 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 48 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 615 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 7 bin 588 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 121 milyon 484 bin 544 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

