Spot Doğal Gaz Fiyatı 17 Bin 196 Lira

16.05.2026 15:35
Dün spot doğal gazda 1000 metreküpün fiyatı 17 bin 196 lira, işlem hacmi ise 3,5 milyon lira.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 196 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 525 bin 180 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 403 bin 968 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 196 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 205 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 55 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 336 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 601 bin 333 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 121 milyon 777 bin 546 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

