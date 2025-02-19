Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 951 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 33 bin 28 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 21 milyon 133 bin 314 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 951 lira 98 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 543 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 599 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 304 lira 38 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 291 milyon 225 bin 441 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 291 milyon 375 bin 704 metreküp olarak kayıtlara geçti.