Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

Dün spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 12.925 lira, işlem hacmi 5.36 milyon lira oldu.

06.05.2025 14:24
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 925 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 362 bin 480 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 592 bin 700 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 925 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 415 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 688 lira, satış fiyatı ise 12 bin 279 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 837 bin 351 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 737 bin 332 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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