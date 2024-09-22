Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 11.879,87 lira, işlem hacmi 5 milyon lira olarak belirlendi.

22.09.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 879 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 35 bin 95 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 770 bin 220 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 879 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 425 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 473 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 285 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 402 bin 85 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 290 bin 97 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
14:32 Derbi hezimetine dayanamadı Ali Koç’un yakın dostu ölümle pençeleşiyor Derbi hezimetine dayanamadı! Ali Koç'un yakın dostu ölümle pençeleşiyor
13:07 Komşu felaketi yaşıyor Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
13:52 Hamza Dağ’dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!
13:44 Ehliyet sahiplerine önemli uyarı Ehliyet sahiplerine önemli uyarı!
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
13:28 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu
12:48 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı
12:41 Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde önemli değişiklik Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde önemli değişiklik
12:33 Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
12:21 Film sahnesi değil gerçek Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler Film sahnesi değil gerçek! Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler
12:17 Metin Arolat memleketi İzmir’de toprağa verilecek Metin Arolat memleketi İzmir'de toprağa verilecek
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 15:46:07. #1.13#
SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement