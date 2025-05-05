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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Dün 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin 949 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

05.05.2025 14:35
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 949 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 592 bin 700 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 17 milyon 434 bin 410 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 949 lira 51 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 840 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 596 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 302 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 271 bin 333 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 148 milyon 760 bin 755 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Son Dakika

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