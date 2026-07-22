Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 829 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 644 bin 53 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 16 milyon 130 bin 556 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 829 lira 23 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 597 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 720 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 937 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 445 bin 302 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 695 bin 718 metreküp olarak kayıtlara geçti.