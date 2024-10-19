Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 11,888.06 TL, işlem hacmi 9.27 milyon TL olarak belirlendi.

19.10.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 888 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 267 bin 14 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 728 bin 188 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 888 lira 6 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 780 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 482 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 293 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 283 bin 792 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 624 bin 556 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

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