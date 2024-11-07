Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 12 bin 295 lira, işlem hacmi 17 milyon 736 bin lira oldu.

07.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 295 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 736 bin 410 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 894 bin 635 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 295 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 451 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 909 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 680 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 190 milyon 688 bin 200 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 190 milyon 336 bin 612 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
22:30 Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor Arda Güler Türkiye'ye geri dönüyor
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
22:03 Esenyurt kayyumundan ilk atama Esenyurt kayyumundan ilk atama
22:03 Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 16:07:15. #1.13#
SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.