Spot Doğal Gaz Fiyatları Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Artıyor

Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 11.843 lira, işlem hacmi 11.343.103 lira oldu.

21.10.2024 15:50
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 843 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 343 bin 103 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 182 bin 289 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 843 lira, gaz ticaret miktarı ise 956 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 435 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 250 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 134 milyon 576 bin 536 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 133 milyon 978 bin 692 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Son Dakika

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