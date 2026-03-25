Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 138 bin 790 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 125 bin 452 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 353 lira 77 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 219 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 71 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 636 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 216 milyon 220 bin 359 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 216 milyon 386 bin 17 metreküp olarak kayıtlara geçti.