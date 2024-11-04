Spot Doğal Gaz Fiyatları Güncellendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Güncellendi

Dün spot doğal gazın referans fiyatı 12,368.15 TL, işlem hacmi ise 11,973,540 TL olarak belirlendi.

04.11.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 368 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 973 bin 540 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 266 bin lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 368 lira 15 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 969 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 986 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 749 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 173 milyon 417 bin 12 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 172 milyon 759 bin 490 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

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