Spot Doğal Gaz Fiyatları Güncellendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 669 bin 451 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 88 bin 598 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 200 lira, gaz ticaret miktarı ise 636 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 810 lira, satış fiyatı ise 11 bin 590 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 160 milyon 559 bin 266 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 161 milyon 328 bin 953 metreküp olarak kayıtlara geçti.