Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

05.06.2026 14:45
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Dün 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 17.200 lira, işlem hacmi 3,25 milyon lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 250 bin 800 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 20 bin 707 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 200 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 189 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 60 lira, satış fiyatı ise 16 bin 340 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 702 bin 893 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 124 milyon 753 bin 409 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi - Son Dakika

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