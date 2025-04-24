Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düşüşte

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 683 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 621 bin 250 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 4 bin 135 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 683 lira 55 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 444 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 317 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 49 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 15 bin 59 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 144 milyon 148 bin 874 metreküp olarak kayıtlara geçti.