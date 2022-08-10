Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 221 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 252 milyon 399 bin 105 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 34 milyon 350 bin 262 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 221 lira 27 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 14 milyon 656 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 738 lira 13 kuruş, satış fiyatı 16 bin 704 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 113 milyon 442 bin 547 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 45 bin 637 metreküp olarak kayıtlara geçti.