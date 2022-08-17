Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 254 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 52 milyon 634 bin 689 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 131 milyon 584 bin 550 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 254 lira 29 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 50 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 771 lira 92 kuruş, satış fiyatı 16 bin 736 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 810 bin 846 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 986 bin 297 metreküp olarak kayıtlara geçti.