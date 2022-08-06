Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 350 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 90 milyon 516 bin 345 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 89 milyon 922 bin 160 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 350 lira 27 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 5 milyon 217 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 870 lira 78 kuruş, satış fiyatı 16 bin 829 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 565 bin 1 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 636 bin 597 metreküp olarak kayıtlara geçti.