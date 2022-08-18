Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 652 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 111 milyon 719 bin 297 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 52 milyon 634 bin 689 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 652 lira 5 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 6 milyon 324 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 181 lira 61 kuruş, satış fiyatı 17 bin 122 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 10 bin 394 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 705 bin 528 metreküp olarak kayıtlara geçti.