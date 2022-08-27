Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

27.08.2022 14:34
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 347 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 347 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 93 milyon 276 bin 700 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 138 milyon 72 bin 850 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 347 lira 11 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 5 milyon 84 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 897 lira 52 kuruş, satış fiyatı 17 bin 796 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 979 bin 275 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 126 milyon 618 bin 81 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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