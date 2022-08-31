Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

31.08.2022 14:25
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 19 bin 166 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 19 bin 166 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 126 milyon 840 bin 583 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 616 bin 68 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 19 bin 166 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 6 milyon 618 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 740 lira 98 kuruş, satış fiyatı 18 bin 591 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 865 bin 972 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 447 bin 725 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

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