Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 559 bin 300 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 214 milyon 489 bin 738 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 100 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 213 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 883 lira, satış fiyatı 25 bin 317 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 391 bin 635 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 481 bin 17 metreküp olarak kayıtlara geçti.