Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

25.09.2022 14:34
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 174 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 174 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 105 milyon 10 bin 535 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 83 milyon 781 bin 910 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 174 lira 11 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 4 milyon 12 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 959 lira 33 kuruş, satış fiyatı 25 bin 388 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 91 milyon 305 bin 775 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 96 milyon 476 bin 445 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

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