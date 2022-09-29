Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

29.09.2022 14:19
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 265 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 265 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 802 bin 650 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 149 bin 520 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 265 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 259 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 53 lira 1 kuruş, satış fiyatı 25 bin 477 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 93 milyon 65 bin 301 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 100 milyon 968 bin 831 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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