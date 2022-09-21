Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 278 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 15 bin 196 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 31 milyon 179 bin 596 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 278 lira 86 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 305 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 67 lira 23 kuruş, satış fiyatı 25 bin 490 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 41 bin 633 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 59 bin 657 metreküp olarak kayıtlara geçti.