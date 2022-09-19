Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 469 bin 62 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 3 milyon 50 bin 452 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 246 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 85 lira 91 kuruş, satış fiyatı 25 bin 508 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 82 milyon 592 bin 737 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 82 milyon 649 bin 743 metreküp olarak kayıtlara geçti.