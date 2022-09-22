Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

22.09.2022 14:38
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 523 bin 84 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 15 bin 196 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 172 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 85 lira 91 kuruş, satış fiyatı 25 bin 508 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 944 bin 681 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 267 bin 319 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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