Spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 10 milyon 926 bin 215 liraya yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 615 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 926 bin 215 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 434 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 615 lira 50 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 530 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 646 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 584 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 244 milyon 337 bin 646 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 244 milyon 369 bin 404 metreküp olarak kayıtlara geçti.