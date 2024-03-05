Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 415 Lira Olarak Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 415 lira 16 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 372 bin 134 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 670 bin 514 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 415 lira 16 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 188 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 935 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 894 lira 40 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 182 milyon 776 bin 428 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 182 milyon 757 bin 182 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliğiyle 16 ilçede 563 çiftçinin 7 bin dekar alanda toprakla buluşturacağı 70 ton nohut tohumu desteği veriyor.
Çin, iç talebi genişletecek ve iç talebi genişletme stratejisini arz yönlü yapısal reformunu derinleştirme çabalarıyla entegre edecek. Ülke, tüketim harcamalarının istikrarlı büyümesini teşvik edecek ve dijital, çevre dostu ve sağlıkla ilgili tüketimi desteklemek üzere politikalar başlatacak. Ayrıca akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar, elektronik ürünler ve diğer büyük kalemlerde harcamaları artıracak. Çin, tüketimi teşvik etmek için bir yıllık bir program başlatacak ve merkezi hükümet bütçesinden 700 milyar yuan yatırıma tahsis edilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin liralık market kartı, 100 bin haneye de gıda kolisi desteği sağlayacak. İBB'nin, kentte ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin liralık market kartı dağıtımına başladığı bildirildi. Ayrıca, belediyenin, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 100 bin haneye de ramazan öncesinde içinde 14 kalem malzeme bulunan gıda kolisi vereceği aktarıldı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Kuzey Irak'ta yapılan oda seçimlerinin ardından kutlama ve işbirliklerini güçlendirme ziyaretleri gerçekleştirdi. Heyet, IKBY'deki oda başkanları ve yetkililerle görüşmeler yaparak ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttü. Ayrıca Duhok ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odaları, nisan ayında düzenlenecek fuarlara davet edildi.
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