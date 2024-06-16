Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 418 Lira 89 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 418 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 97 bin 230 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 495 bin 960 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 418 lira 89 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 976 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 939 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 897 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 74 milyon 324 bin 320 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 73 milyon 781 bin 147metreküp olarak kayıtlara geçti.