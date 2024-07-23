Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 412 Lira 90 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 412 Lira 90 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 412 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 963 bin 940 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 184 bin 428 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 412 lira 90 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 874 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 933 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 892 lira 26 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 128 milyon 514 bin 799 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 129 milyon 318 bin 393 metreküp olarak kayıtlara geçti.

23.07.2024 14:27
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 412 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 963 bin 940 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 184 bin 428 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 412 lira 90 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 874 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 933 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 892 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 514 bin 799 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 129 milyon 318 bin 393 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 412 Lira 90 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 412 Lira 90 Kuruş - Son Dakika
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