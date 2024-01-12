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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 243 Lira 27 Kuruş - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 243 Lira 27 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 243 lira 27 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 5 milyon 409 bin 464 lira oldu. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 251 milyon 186 bin 77 metreküp olarak kaydedildi.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 243 Lira 27 Kuruş
12.01.2024 - 14:31,  Güncelleme: 14:34
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 243 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 409 bin 464 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 212 bin 335 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 243 lira 27 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 481 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 805 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 681 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 251 milyon 56 bin 750 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 251 milyon 186 bin 77 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 243 Lira 27 Kuruş - Son Dakika
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