Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12.834,87 TL

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 834 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 849 bin 730 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 20 milyon 34 bin 400 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 834 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 612 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 476 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 193 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 223 milyon 322 bin 527 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 223 milyon 917 bin 436 metreküp olarak kayıtlara geçti.