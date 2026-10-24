Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 19 bin 909 lira 93 kuruş olarak belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 909 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 45 bin 499 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 864 bin 725 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 909 lira 93 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 605 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 350 lira, satış fiyatı ise 18 bin 914 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 157 milyon 747 bin 246 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 157 milyon 775 bin 671 metreküp olarak kayıtlara geçti.