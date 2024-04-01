Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8.223 TL olarak Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 223 lira 42 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 703 bin 806 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 656 bin 900 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 223 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 180 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 845 lira, satış fiyatı ise 7 bin 812 lira 25 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 112 milyon 712 bin 475 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 112 milyon 731 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan 2. Airbus Tianjin A320 Ailesi Nihai Montaj Hattı Projesi'nin en büyük binasının temel inşaatı Pazar günü tamamlandı. A320 ve A321neo tipi uçakların üretimi için tasarlanan projenin 2026 yılı sonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor.
Sivas'ta TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde işe alınan 32 daimi işçi, işbaşı yaptı. 20 Kaynakçı ve 12 CNN Tezgah Operatörü olmak üzere toplam 32 kamu işçisi, şehre istihdam sağlamak amacıyla TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, işçilere hoş geldin diyerek, şirketin büyümeye, gelişmeye ve üretmeye devam ettiğini belirtti.
Çin'de ticari araç üretimi ve satışları 2024 yılının ilk iki ayında güçlü büyüme kaydetti. Ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 560.000 adede yükseldi. Ticari araç satışları ise yüzde 14,1 artarak 575.000 adede ulaştı. Kamyon satışları yüzde 12,2, yolcu otobüsü satışları ise yüzde 29,1 oranında artış gösterdi. Kamyon üretimi yüzde 7,9, yolcu otobüsü üretimi ise yüzde 17,9 oranında arttı.
Bangladeş'teki pazarlar ve alışveriş merkezleri, Ramazan Bayramı yaklaşırken alışveriş yapan insanlarla dolup taşıyor. Mağazalar rengarenk ışıklarla süslenerek alışveriş yapanların geç saatlere kadar pazarlarda vakit geçirmesi sağlanıyor. Birçok pazarda bilezik, kına, kozmetik ve diğer dekoratif aksesuarların satıldığı çok sayıda geçici tezgah da açılıyor. Hazır giyim mağazaları da bayram için yeni kıyafet satın almak isteyen müşterilerin ilgisini çekiyor. Ramazan Bayramı, Bangladeş'te yeni ayın görülmesine bağlı olarak 11 Nisan veya civarında kutlanacak.
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