Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 705 lira 22 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 567 bin 160 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 24 milyon 713 bin 57 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 705 lira 22 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 450 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 181 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 269 lira 96 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 100 milyon 316 bin 33 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 457 bin 599 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8.705,22 TL - Son Dakika
Sivas'ta yaşayan Rabia Yılmaz, ünlü bir tekstil firmasının internet sitesinden verdiği şal siparişini iade etti ancak 2.5 ay geçmesine rağmen parasını alamadı. Şirket tarafından çeşitli bahanelerle oyalanan Yılmaz, binlerce kişinin aynı mağduriyeti yaşadığını belirtti.
Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, adaçayı tarlasında yapılan kontroller ve zerdeçal üretimine yönelik çalışmaların yanı sıra zeytin bahçelerinde zararlı ve hastalık tespitleri yaparak bölgedeki tarımın kalitesini ve sürdürülebilirliğini artırıyor.
Samsun'da 19 yıldır pazar günleri tatil yapan berberler, 7 Nisan Pazar günü ise bayram mesaisi yapacak. Samsun Berberler Odası tarafından alınan karar neticesinde isteyen berberler dükkanlarını açabilecek. Berberler, Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşların daha rahat tıraş olabilmesi için bu kararı aldıklarını belirtti.
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), bayram tatilinde enerji kesintilerini önlemek için 467 personel ve 116 araçla görev yapacak. Şirket, önleyici bakım ve onarım çalışmaları yaparken aynı zamanda teknik personel sayısını artırarak olası arızalara hızlı müdahale edecek. Bayram süresince acil durumlarda kullanılmak üzere jeneratör, mobil trafo, kablo test aracı ve insansız hava aracı hazır bulunduracak olan TREDAŞ, elektrik şebekelerini uzaktan kontrol ederek kesinti durumlarında sorunları çözecek.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret eden Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Samsunlu iş adamlarını yatırıma davet etti. Murzioğlu, Samsun'un potansiyelini ve iş birliği imkanlarını anlattı. Büyükelçi Kazakbaev ise Türk Devletler Teşkilatı'nın yatırım fonundan bahsederek Samsunlu iş insanlarını ülkelerine yatırım yapmaya davet etti.
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