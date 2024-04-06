Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8.705,22 TL

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 705 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 567 bin 160 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 24 milyon 713 bin 57 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 705 lira 22 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 450 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 181 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 269 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 100 milyon 316 bin 33 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 457 bin 599 metreküp olarak kayıtlara geçti.