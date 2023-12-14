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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi - Son Dakika
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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 850 lira 66 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 15 milyon 984 bin 682 lira 50 kuruş oldu. Türkiye'ye 211 milyon 209 bin 200 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi
14.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:18
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 850 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 984 bin 682 lira 50 kuruş oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 755 bin 148 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 850 lira 66 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 246 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 493 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 208 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 211 milyon 209 bin 200 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 211 milyon 55 bin 44 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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