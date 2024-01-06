Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 607 Lira 73 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 607 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 202 bin lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 35 milyon 194 bin 475 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 607 lira 73 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 362 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 188 lira 12 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 27 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 196 milyon 322 bin 710 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 196 milyon 453 bin 369 metreküp olarak kayıtlara geçti.