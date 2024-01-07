Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 661 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 440 bin 219 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 202 bin lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 661 lira 76 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 295 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 244 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 78 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 170 milyon 805 bin 819 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 170 milyon 838 bin 446 metreküp olarak kayıtlara geçti.