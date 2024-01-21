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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 662 Lira 68 Kuruş - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 662 Lira 68 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 293 bin 47 lira oldu. 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 662 lira 68 kuruş olarak kaydedildi. Türkiye'ye 215 milyon 743 bin 128 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 662 Lira 68 Kuruş
21.01.2024 - 14:35,  Güncelleme: 14:36
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 662 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 293 bin 47 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 86 bin 666 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 662 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 881 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 245 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 79 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 215 milyon 743 bin 128 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 215 milyon 775 bin 959 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 662 Lira 68 Kuruş - Son Dakika
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