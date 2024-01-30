Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 578 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 578 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 165 bin 25 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 382 bin 76 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 578 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 397 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 157 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 999 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 253 milyon 919 bin 432 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 253 milyon 201 bin 298 metreküp olarak kayıtlara geçti.