Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 595 lira 78 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 7 milyon 697 bin 225 lira oldu. Türkiye'ye dün 98 milyon 277 bin 440 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

09.07.2024 14:23
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 595 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 697 bin 225 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 278 bin 905 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 595 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 740 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 125 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 65 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 98 milyon 277 bin 440 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 98 milyon 678 bin 507 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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